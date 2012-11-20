Киевавтодор просит Попова ввести «зимнюю» парковку в столице

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит председателя КГГА Александра Попова подписать распоряжение, которое будет способствовать работе спецтехники при очистке автодорог города от снега.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на коллегии КГГА генеральный директор «Киевавтодора» Георгий Глинский.

«Для лучшей и более эффективной работы нашей техники в зимних погодных условиях мы подали председателю КГГА предложение инициировать подготовку распоряжения о порядке парковки транспорта на отдельных улицах города, которое предусматривало бы, что парковка транспортных средств в парные даты – на четной стороне улицы, а в непарные – на нечетной стороне улицы, как это было предусмотрено ранее. А в ночной период необходимо предусмотреть запрещение стоянки транспортных средств на улицах центральной части города, чтобы можно было осуществлять уборку снега», – сказал руководитель предприятия.

Он добавил, что было бы целесообразно пересмотреть порядок организации мест остановок и отстоя маршрутных такси возле станций метрополитена, пересадочных узлов и других объектов, где создаются значительные осложнения для работы коммунальных дорожно-эксплуатационных предприятий. А также обеспечить эвакуацию машин, которые мешают уборке снега.

Г.Глинский сообщил, что на сегодняшний день коммунальная корпорация осуществила комплекс обязательных мероприятий по подготовке к зиме. В частности, подготовлена к работе вся имеющаяся снегоуборочная техника: 104 солеразбрасывателя, 98 снегоочистителей, 9 снегопогрузчиков, 30 погрузчиков посыпочных материалов и 52 трактора с очистительным оборудованием. Всего на дороги столицы готовы выйти 293 единицы спецтехники коммунальной корпорации.

Кроме того, «Киевавтодор» заключил договоры с посторонними предприятиями на выделение дополнительной спецтехники на осенне-зимний период. Таким образом, зимой город дополнительно будут очищать от снега 112 самосвалов, 8 грейдеров, 34 погрузчика, 29 экскаваторов и 6 бульдозеров.

Также дорожные службы заготовили 32,8 тыс. тонн технической соли, 1,2 тыс. тонн фрикционных материалов и 5,8 тыс. тонн пескосоляной смеси. Все отмеченные материалы сейчас хранятся в 15 ангарах предприятиях.

«Для сокращения дальности вывоза снега мы рекомендовали районам определить дополнительные места для его складирования», – отметил Г. Глинский.