ЮЗЖД за 10 месяцев перевыполнила на 105% план по ремонту грузовых вагонов
Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) за 10 месяцев 2012 года отремонтировала в условиях депо 3404 грузовых вагона - на 5% больше, чем планировалось, капитальным видом ремонта отремонтировано 35 грузовых вагонов.
Кроме этого, железнодорожники отремонтировали 1115 частных вагонов, из них деповским ремонтом - 928 и капитальным видом ремонта - 182.
В 2012 году ЮЗЖД отремонтировала 1108 фитинговых платформ для транспортировки контейнеров, находящихся в собственности Государственного центра транспортного сервиса «Лиски».
Напомним, ЮЗЖД ранее сообщила о планах выпуска евробондов на 250 млн долларов.
Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.
«Юго-Западная железная дорога» занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.
По итогам 2011 года ЮЗЖД увеличила чистую прибыль на 47,2% по сравнению с 2010 годом - до 128,965 млн грн.