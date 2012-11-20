ЛЖД сократила количество подготовленных к работе в зимний период вагонов до 767

Львовская железная дорога (ЛЖД) подготовила к работе в зимний период 2012-2013 года 767 пассажирских вагонов всех типов — на 9% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает ЛЖД, уменьшение количества подготовленных к работе зимой вагонов обусловлено старением парка пассажирских вагонов и отсутствием нового подвижного состава.

Всего к зимним перевозкам специалисты ЛЖД провели капитальный ремонт 16 вагонов, отремонтировали в условиях депо 96 вагонов, провели техническую ревизию 309 вагонов.

Готовя пассажирские вагоны к эксплуатации в зимний период, железнодорожники проверили надежность работы электропневматических тормозов, электрооборудования, вентиляции вагонов, поездного радиовещания.

В каждом вагоне для удобства и комфорта пассажиров особое внимание обратили на подготовку систем отопления и водоснабжения.

Каждый вагон в соответствии с требованиями нормативных документов укомплектован необходимым инвентарем, радиостанциями, противопожарными средствами, техническими и медицинскими аптечками.

Для обеспечения надлежащего противоэпидемиологической защиты от вирусных и простудных заболеваний всем работникам, которые находятся в зоне повышенного риска из-за контактов с большим количеством людей, проведены профилактические прививки и санитарные инструктажи, приобретены средства индивидуальной защиты.

Все подразделения железной дороги обеспечены трехмесячным запасом угля для отопления пассажирских вагонов, вокзалов и станций.

При этом в ЛЖД отмечают, что из-за постоянного уменьшения парка пассажирских вагонов и отсутствие закупок нового подвижного состава, в 2012 году дорога не сможет обеспечить всех желающих местами в поездах, так как не сможет формировать дополнительные (внеграфиковые) зимние поезда.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» по состоянию на 20 ноября, назначила на новогодние и рождественские праздники дополнительные 7 поездов формированием Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) и Приднепровской железной дороги (ПЖД).