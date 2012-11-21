РЖД пришлось закупать рельсы в Японии - российские металлурги подвели

РЖД пришлось закупать рельсы для скоростного и высокоскоростного движения у Японии, так как российские металлурги не поставили монополии обещанную в 2012 году продукцию, сообщил президент компании Владимир Якунин.

«Так получилось, что наши предприятия металлургические нас здорово подвели в этом году. Мы уже в этом году должны были получать рельсы нового стандарта для скоростного и высокоскоростного движения, но не способны были наши металлурги выполнить этого обязательства», - завил Якунина.

«Работа у нас не останавливается. Пришлось идти на рынок и покупать с рынка дорогостоящую японскую продукцию. Надеюсь, что в следующем году это будет уже завершено», - добавил президент РЖД.

В сентябре стало известно, что ФАС подозревает Evraz Романа Абрамовича в продаже рельсов по заниженным ценам, однако, РЖД среди покупателей не числились, пишет Газету.RU со ссылкой на ПРАЙМ.