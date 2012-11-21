Киевский метрополитен сегодня будет работать на час дольше

09:59, 21 ноября 2012
Транспорт/Связь
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В среду, 21 ноября, в день матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «Динамо» – «ПСЖ», Киевский метрополитен изменит график работы, а городской общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Для безопасности гостей стадиона за 1 час до начала матча (в 20.45) станция метро «Дворец Спорта» закроется на выход пассажиров, и будет работать лишь как пересадочная с линии на линию, а станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход пассажиров. Поезда будут проходить станцию без остановки.

Также с 21.00 на всех линиях метрополитена, а также на трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутах будет увеличено количество единиц транспорта.

После игры может быть ограничен вход пассажиров на станции «Олимпийская», «Дворец Спорта» и «Площадь Льва Толстого». Для удобства зрителей матча в ночь на 22 ноября метрополитен будет работать на час дольше, чем обычно. После прохождения последних поездов будет организована перевозка болельщиков существующими маршрутами от станций метро.

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