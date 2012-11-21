На украинско-молдавской границе 23 ноября заработает пункт пропуска «Гребеники»

В пятницу, 23 ноября, в 10.00 в Великомихайловском районе Одесской области состоится открытие обновленного местного пункта пропуска «Гребеники».

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, пункт пропуска предназначен для пропуска через границу граждан Украины и Республики Молдова, проживающих в приграничных районах.

На обустройство и реконструкцию пункта было израсходовано почти 1 млн грн.

В мероприятиях примут участие председатель Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин, представители областной и местной власти.