«Укрзализныця» в 2013 г. потратит столько средств, сколько заработает – гендиректор

«Укрзализныця» в 2013 году будет тратить столько средств, сколько заработает.

Как сообщили в УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», об этом заявил генеральный директор ведомства Владимир Козак.

«Будем тратить столько средств, сколько зарабатываем. До сих пор мы за свой счет брались за масштабные проекты, не привлекая государственных средств и имея острый дефицит долгосрочных кредитных ресурсов. Таким образом, колоссальный объем работ был выполнен за счет оборотных средств железных дорог. Теперь, когда мы выполнили все неотложные задачи 2011-2012 годов, будем четко соблюдать соотношение доходов и расходов. Ключевая задача - устранить финансовые перекосы и обеспечить надлежащую текущую деятельность наших предприятий и отрасли в 2013 году», - сказал он.

По словам гендиректора УЗ, следующий год для железнодорожной отрасли должен стать регламентирующим и финансово стабилизирующим. Финансово-экономическое состояние железных дорог требует четкого соблюдения плановой и финансовой дисциплины на всех уровнях, в частности, выполнения необходимых плановых ремонтных работ, финансирования капитальных инвестиций в пределах имеющихся ресурсов и недопущения «перекосов» источников финансирования.

Контрольными заданиями «Укрзализныци» на 2013 год являются увеличение доходной базы, повышение собственной эффективности, сокращение расходов, снижение убыточности пассажирских перевозок для перевозчика, снижение дебиторской задолженности перед железными дорогами и аккумуляция средств на модернизацию инфраструктуры и подвижной состав.

По словам главы УЗ, под долгосрочные инфраструктурные проекты ведомство планирует получить долгосрочные финансовые ресурсы с приемлемыми процентными ставками. «Если это электрификация железных дорог, то, скорее всего, будем работать с ЕБРР. Сейчас первоочередная задача у нас – снижение расходов и обновление подвижного состава, который будет работать на увеличение доходов предприятий», - уточнил он.

Также, по словам В. Козака, отдельной строкой в деятельности ведомства будет стоять обновление подвижного состава: пассажирского - за счет бюджетных средств, грузового - за счет собственных и привлеченных.

«Если кто-то берет кредит, то обычно вкладывает деньги в бизнес и с дохода отдает проценты, а железная дорога берет кредит, покупает пассажирские вагоны или электропоезда и получает убытки, которые затем погашает с доходов от грузовых перевозок. Уже не хватает тех грузоперевозок, чтобы отдать долги и покрыть сумму ущерба. Более того, «проедание» доходов - экономически тупиковая ситуация. Вот почему мы пошли по пути оптимизации перевозочного процесса. Проблему убыточности пассажирских перевозок для железной дороги нужно решать на самом высоком уровне », - подчеркнул гендиректор «Укрзализныци».

Справка УНИАН. В течение 2012 года наблюдается падение объемов перевозок грузов и соответственно, уменьшение доходов железных дорог. В то же время расходная часть продолжает расти. В течение последних трех лет индексация тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом практически не осуществлялась. Только за 2012 год железные дороги недополучат 2 млрд грн доходов, в частности, за 10 месяцев текущего года уже недополучено 1,7 млрд грн.

Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с июня 2009 года, а тарифы на пассажирские перевозки «Укрзализныци» - самыми низкими среди стран СНГ.

Согласно Программе экономических реформ Украины на 2010 - 2014 гг. по направлению «Развитие транспортной инфраструктуры», перед железнодорожной отраслью поставлена задача по уменьшению до конца 2014 г. уровня износа основных фондов железнодорожного транспорта до 65%, но реальных механизмов выделения средств или увеличение уровня доходности от основной деятельности пока не создано.