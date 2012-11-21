«Укрзализныця» предлагает проиндексировать тарифы на грузовые перевозки

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») инициирует повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в 2013 году на 12,2%.

Об этом журналистам сегодня сообщил начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий Меркулов.

«В 2013 году мы предлагаем увеличить тарифы на 12,2%. Сейчас эти предложения рассматриваются в Министерстве инфраструктуры, и мы надеемся, что данное предложение даст приток средств от перевозок грузов по новым тарифам», - сказал он.

По словам Ю.Меркулова, в частности, железные дороги Украины от перевозок грузов по новым тарифам могут дополнительно привлечь 3,6 млрд грн, в то время, как в 2012 году из-за сдерживания тарифов «Укрзализныця» недополучила около 2 млрд грн.

Ю.Меркулов также отметил, что «Укрзализныця» «искусственно сдерживала грузовые тарифы с 2008 по 2011 год», а предложения по индексации тарифов в 2012 году не были поддержаны.

Справка УНИАН. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с июня 2009 года, а тарифы на пассажирские перевозки «Укрзализныци» - самыми низкими среди стран СНГ.

Согласно Программе экономических реформ Украины на 2010 - 2014 гг. по направлению «Развитие транспортной инфраструктуры», перед железнодорожной отраслью поставлена задача по уменьшению до конца 2014 г. уровня износа основных фондов железнодорожного транспорта до 65%, но реальных механизмов выделения средств или увеличение уровня доходности от основной деятельности пока не создано.