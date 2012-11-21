На «Украинские экспрессы» уже продано более полумиллиона билетов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре "Укрзализныци".

По информации ведомства, по состоянию на 9:00 21 ноября 2012 г., более 504 тыс. билетов продано на скоростные электропоезда «Украинские экспрессы» категории Интерсити+. Из них более 51 тыс. (10%) - через Интернет.

Как отмечает ведомство, тенденция к росту населенности скоростных электропоездов «Украинские экспрессы» категории Интерсити+ наблюдается на всех направлениях. Так, только за октябрь (по сравнению с сентябрем текущего года) населенность всех скоростных поездов возросла с 5,1% до 10,6%.

В частности, на направлении Киев - Харьков - Киев населенность поезда № 161О Харьков - Киев (время отправления 6:50) выросла в октябре к предыдущему месяцу на 9% и составила 84%; поезда № 164О Киев - Харьков (время отправления 18:15) - на 5,4% (95,4%); поезда № 156К Киев - Харьков (время отправления 6:15) - на 10,6% (64,6%); поезда № 155О Харьков - Киев (время отправления 18:45) - на 8,7% (78,7%).

На направлении Киев - Львов - Киев населенность поезда № 170Л Львов - Киев (время отправления 7:00) выросла в октябре к предыдущему месяцу на 5,1% и составила 29,1%; поезда № 169Л Киев - Львов (время отправления 18:20) - на 10,3% (50,3%).

На направлении Киев - Донецк - Киев населенность поезда № 152Д Киев - Донецк (время отправления 6:30) выросла в октябре к предыдущему месяцу на 9,1% и составила 39,1%; поезда № 152К Киев - Донецк (время отправления 16:30) - на 9,8% (53,8%); поезда № 154О (время отправления 6:05) - на 6,1% (33,1%); поезда № 154Д (время отправления 16:50) - на 8,2% (48,2%_.

Как отмечает "Укрзализныця", значительным спросом у пассажиров пользуется новое направление скоростных поездов Интерсити+ Киев - Днепропетровск - Киев, открытое с 11 ноября 2012 г. Его населенность в среднем составляет более 52%.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem «Украинский экспресс» начали курсировать по железным догам Украины с 27 мая 2012 года.

Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч.

В «Украинских экспрессах» 579 мест для сидения, из них 1-го класса - 168, 2-го класса - 411 и 2 места для инвалидов.