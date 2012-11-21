«Укрзализныця»: в портах ежесуточно простаивают около 5 тыс. вагонов-зерновозов

Для перевозок зерновой продукции на сегодняшний день в Украине используются около 7,5-8 тыс. железнодорожных вагонов-зерновозов ежесуточно, при этом около 5 тыс. вагонов простаивают на подходах к портам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в среду сообщил начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий Меркулов.

«Около 5 тыс. вагонов простаивают на подходах к портам, и эта цифра не падает. Масса вагонов ожидают прибытия флота, так как зерно некуда выгружать, припортовые элеваторы заполнены», - сказал он.

По словам Ю.Меркулова, при среднем обороте зерновоза в 9 суток по железной дороге по территории Украины такой вагон двигается около 3 суток.

«Зерновоз 6 суток простаивает либо в начальных точках, либо на подходах к портам. Во всей структуре перевозок морская логистика является самым узким звеном в организации перевалки и транспортировки экспортного зерна», - сказал он.

Кроме того, Ю.Меркулов отметил, что за пределами Украины ежесуточно находятся около 1600 вагонов-зерновозов со сроком нахождения более 45 суток.

Как сообщал УНИАН, объем экспорта зерновых в ноябре может сравняться с показателем октября и составить не менее 3 млн тонн зерновых. Вместе с тем, далее 1 декабря контракты на экспорт пшеницы не заключаются, поскольку участники рынка ожидают введения ограничения экспорта или его полного запрета.

Справка УНИАН. Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11,5 тыс. вагонов, рабочий парк зерновозов – 8 650 вагонов, однако более 20% инвентарного парка зерновозов находится за пределами Украины.

Дефицит вагонов-зерновозов из-за физического износа подвижного состава в 2013 году составит 2 тыс. штук, в 2014 году – около 4,5 тыс., а в 2015 году – более 7,5 тыс. зерновозов.