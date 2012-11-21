Доход железных дорог Украины от грузовых перевозок составил 30 млрд грн

Доход железных дорог Украины от организации грузовых перевозок за 10 месяцев 2012 года составил 30 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий Меркулов.

При этом отметил, что «практически все средства от грузовых перевозок идут на поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры железных дорог и перекрестное субсидирование пассажирских перевозок».

По словам Ю.Меркулова, ежегодная потребность железных дорог в инвестициях составляет порядка 30 млрд грн, в том числе 6 млрд грн — на оздоровление грузового вагонного парка и приобретение в год около 8 тыс. грузовых вагонов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году из-за сдерживания тарифов на грузовые перевозки «Укрзализныця» недополучит более 2 млрд грн.

По итогам 2012 года "Укрзализныця" ожидает около 8 млрд грн убытков от пассажирских перевозок.

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