Правительство Польши предлагает разрешить банкротство железнодорожных компаний

Варшава. Правительство Польши на своем сегодняшнем заседании утвердило законопроект, разрешающий банкротство железнодорожных компаний в стране, что необходимо для приведения польского законодательства в соответствие со стандартами Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в пресc-службе польского Кабмина.

"На базе запланированного закона перевозчик, который объявит банкротство, сможет еще шесть месяцев реализовывать транспортные услуги, внедряя за это время возможный план реструктуризации", - отметили в пресс-службе.

Польские СМИ напоминают, что правительство в августе 2010 года уже пыталось провести закон, разрешающий банкротство железнодорожных компаний, которые сейчас не могут объявить банкротства, согласно действующему с 2000 года законодательству,

Тогда законопроект не набрал достаточного количества голосов депутатов Сейма.

Евросоюз считает, что запрет банкротства является запрещенной европейским законодательством формой публичной помощи компаниям.

Против принятия этого законопроекта выступают представители железнодорожных профсоюзов, утверждающих о возможности банкротства крупнейшего в стране перевозчика Przewozy Regionalne, если власти в то же время не предусмотрят условий для улучшения финансового состояния железнодорожных компаний.

Напомним, работающие в Польше железнодорожные компании в первом полугодии текущего года увеличили перевозку пассажиров почти на 5% - до 137,6 млн человек, а в прошлом году перевозка пассажиров поездами в 38 млн стране выросла на 0,6% - до 264 млн человек.

Специализирующаяся на региональных маршрутах Przewozy Regionalne остается крупнейшим перевозчиком в Польше с более 40% долей рынка.

Справка УНИАН. Последней крупной реформой железнодорожного транспорта в Польше стало акционирование национальной железной дороги в компанию PKP в 2001 году в рамках реструктуризации и подготовки к приватизации компаний этого сектора.