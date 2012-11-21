«Киевстар» с 25 декабря изменит правила набора телефонных номеров фиксированной связи

С 25 декабря текущего года для всех абонентов сети мобильной связи «Киевстар» вводится изменение в наборе телефонных номеров сетей фиксированной связи с мобильного телефона. Об этом говорится в сообщении компании.

Для того, чтобы позвонить с мобильного на номер фиксированной связи в пределах Украины, необходимо будет набирать номер телефона фиксированной сети в формате «0 (междугородный код) ХХХХХХХ». Звонок будет заблокирован при осуществлении набора без междугородного кода.

Эти изменения введены в связи с приведением внутренних бизнес-процессов компании требованиям Национального плана нумерации.

Другие условия набора телефонных номеров остаются без изменений.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,2 млн абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс. Общий доход компании «Киевстар» в 2011 составил почти 13,1 млрд. грн.