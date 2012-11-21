«Укрзализныця» рассчитывает возобновить передачу грузовых вагонов госкомпаниям

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") рассчитывает возобновить передачу грузовых вагонов инвентарного парка на баланс государственных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в среду сообщил начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий Меркулов.

«Мы выступили с инициативой, и сейчас проходит согласование дальнейшей передачи грузовых вагонов на баланс специализированных вагоноремонтных предприятий», - сказал он.

По словам Ю.Меркулова, на сегодняшний день на баланс госкомпаний не переданы и остаются в инвентарном парке, в частности, вагоны-хопры, цистерны и специализированные платформы.

При этом он отметил, что для этого подвижного состава «скорее всего, будет определенный рост грузовых тарифов от изменения условий эксплуатации».

По словам Ю.Меркулова, на сегодняшний день из 126 тыс. вагонов инвентарного парка специализированным государственным компаниям переданы 56 тыс. полувагонов, из которых 12 тыс. вагонов простаивают в ожидании ремонтов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планировала завершить передачу грузовых вагонов на баланс государственных компаний до конца первого квартала 2012 года.

Справка УНИАН. Реорганизация грузовых перевозок, в частности, предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

С передачей вагонов на баланс государственных предприятий статус парка изменится с «инвентарного» на «собственный».