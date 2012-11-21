Для предоставления авиаперевозчикам международных линий планируют создать комиссию

Министерство инфраструктуры планирует создать Комиссию по формированию и реализации государственной политики относительно эксплуатации международных воздушных линий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующая инициатива заложена в проекте приказа Министерства инфраструктуры Украины «Об утверждении изменений к нормативно-правовым актам Государственной службы Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации», который выносится на публичное общественное обсуждение.

Согласно проекту приказа Госавиаслужба будет предоставлять авиаперевозчику право на эксплуатацию международной воздушной линии на основании решения Комиссии.

Мининфраструктуры отмечает, что соответствующие вопросы будут рассматриваться Комиссией исключительно на конкурсной основе.

Решение о проведении конкурса будет приниматься Мининфраструктуры Украины.

Срок эксплуатации международной воздушной линии составит 5 лет, в то время как в настоящее время он не имеет ограничений.

Комиссия будет принимать решение о предоставлении или отказе в течение 10 дней со дня окончания приема документов на конкурс после вместо 30 дней.

Информация о победителе конкурса на эксплуатацию международной воздушной линии будет публиковаться на официальном сайте Мининфраструктуры в пятидневный срок с даты утверждения протокола Комиссии.

В состав комиссии войдут представители соответствующих структурных подразделений Министерства инфраструктуры Украины и Госавиаслужбы.

В состав комиссии не смогут входить лица, непосредственно заинтересованные в результатах конкурса.