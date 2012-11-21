ПЖД выпустила облигации на 160 млн грн

ГП «Приднепровская железная дорога» осуществила выпуск именных процентных обеспеченных облигаций серии D номинальной стоимостью 1 тыс. грн на общую сумму 160 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Процентная ставка по облигациям - 19% годовых с ежеквартальной выплатой процентного дохода.

Размещение облигаций проводится на фондовой бирже «Перспектива» андеррайтером ООО «Спарта Капитал».

По информации официального Интернет сайта ПЖД, размещение облигаций будет проводиться до 12 ноября 2013 г.

Срок обращения облигаций - до 8 ноября 2015 года.

Согласно условиям выпуска, владельцами облигаций могут быть как юридические, так и физические лица, резиденты и нерезиденты Украины

Как сообщается в официальном проспекте эмиссии облигаций, привлеченные средства планируется направить на капитальные вложения, в том числе на обновление и модернизацию основных фондов с целью достижения их конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках и на усовершенствование системы скоростного продвижения транзитных грузов по территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

В июне 2012 года ПЖД разместила облигации серии С на сумму 160 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.