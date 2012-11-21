«Укрзализныця» недополучила 316,6 млн грн компенсации за перевозку льготников в этом году

"Укрзализныця" за 10 месяцев 2012 года недополучила 316,6 млн грн компенсаций за перевозку льготных категорий пассажиров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины настаивает на выполнении нормы Закона о железнодорожном транспорте и погашении задолженности за перевозку льготных категорий граждан, а также выражает обеспокоенность систематической практикой занижения объема субвенций в бюджетах всех уровней на компенсацию этих расходов, говорится в пресс-релизе. В связи с этим «Укрзализныця» предлагает в следующем году закладывать суммы компенсаций, соответствующие фактически потребленным услугам по перевозке пассажиров, имеющих право на льготный проезд.

Так, в бюджетах Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины и облгосадминистраций предусмотрено лишь 203,9 млн грн на расчеты за перевозку льготников железнодорожным транспортом в 2012 г. В то же время, за 10 месяцев 2012 года железными дорогами Украины было перевезено пассажиров данных категорий на сумму 477,2 млн грн, компенсации за предоставленные услуги составили 160,6 млн грн, или 33,7%.

В частности, задолженность облгосадминистраций составляет 171,8 млн грн (компенсировано 44% от необходимой суммы), Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины - 144,4 млн грн (в том числе за проезд студентов - 106 млн грн, детей от 6 до 14 лет - 38,4 млн грн, компенсировано за все льготные категории - 14,7%), Верховной Рады Украины - 0,35 млн грн.

Больше всего средств недополучила Юго-Западная железная дорога - 112,8 млн грн, которая перевезла льготников на 146,3 млн грн (компенсировано лишь 22,9% от фактического объема перевозок).

Южная железная дорога ожидает возвращения 54,5 млн грн (компенсировано 32,8%). Приднепровская железная дорога перевезла пассажиров льготных категорий на 85 млн грн - недополучила 52 млн грн (компенсировано 38,8%). Львовская железная дорога недополучила 49,2 млн грн (компенсировано 41,8%).

Низкий уровень расчетов также с Донецкой железной дорогой (выполнены услуги по перевозке на 38,9 млн грн, процент погашения - 39,1% от фактического объема перевозок) и Одесской железной дорогой (выполнено перевозок льготных категорий на сумму 41,3 млн грн, получено средств - 41,3%).

В свою очередь "Укрзализныця" подчеркивает, что является надежным и безотказным перевозчиком в предоставлении транспортных услуг для льготных категорий граждан.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан, которые имеют такое право согласно действующему законодательству: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Льготные категории граждан составляют более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.