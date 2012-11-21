«Укрзализныця» рассчитывает на рост внутренних грузовых перевозок в 2013 году на 2%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») ожидает в 2013 году роста объема грузовых перевозок во внутреннем и экспортно-импортном сообщении на 2%, а также роста объема перевозок в транзитном сообщении на 0,7%.

Как сообщил журналистам в среду начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий Меркулов, такие показатели заложены в проект финансового плана «Укрзализныци» на 2012 год.

«Взят оптимистический сценарий развития экономики Украины», - сказал он.

По словам Ю.Меркулова, «Укрзализныця» ожидает роста объемов перевозок строительных грузов и каменного угля во внутреннем сообщении и на экспорт.

Кроме того, ожидается увеличение экспортных перевозок металлопродукции украинских производителей в связи с предполагаемым выходом мировых экономик из кризиса, а также рост перевозок сельскохозяйственной продукции на уровне 2012 года.

Кроме того, Ю.Меркулов отметил, что в 2013 году «нет предпосылок для снижения перевозок импортным грузов — это руды цветных металлов и нефтепродукты как от производителей Восточной Европы, так и из Беларуси и Балтийских стран».

Он также сообщил, что в 2013 году «Укрзализныця» планирует сохранить транзитные тарифы на уровне 2012 года и ведет работу с украинскими портами для привлечения транзитных грузов.

Справка УНИАН. Железнодорожный транспорт Украины в январе-октябре 2012 года перевез 382 млн тонн грузов, что составляет 98,9% показателей аналогичного периода 2011 года.

Железные дороги Украины в 2011 году увеличили перевозки грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом - до 468,1 млн тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.