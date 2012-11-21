Польская РКР до 2016 года планирует направить на модернизацию 9,4 млрд долл.
Варшава. Польская государственная группа компаний железнодорожного транспорта Grupa РКР утвердила программу развития на ближайшие три года, предусматривающую направление около 9,4 млрд долл. в модернизацию производственных активов, повышение качества предоставляемых услуг и более эффективное управление.
Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, программа включает в себя четыре основные составляющие: "пассажир", "инвестиции", "безопасность" и "оптимизация управления".
В первую очередь РКР хочет сделать более удобным пользование пассажирским железнодорожным транспортом. "В 2013 году клиенты увидят новые стандарты качества в вагонах и на железнодорожных вокзалах, будет введена программа лояльности для пассажиров и WI-FI в поездах. В 2014-2015 годах клиенты смогут платить банковской карточкой во всех поездах, а в вагонах появится мониторинг", - отметила пресс-служба.
В рамках модернизации железнодорожного транспорта в ближайшие три года будет инвестировано в отрасль 9,4 млрд долл., почти 90% которых пойдет на реконструкцию ж/д путей, а также на покупку новых вагонов и ремонт 60 вокзалов.
РКР, которая владеет вторым крупнейшим в Польше железнодорожным пассажирским перевозчиком PKP Intercity, намерена увеличить количество охранников, работающих в ее поездах.
Для повышение безопасности на польской железной дороге компания также намерена реконструировать 2 тыс. ж/д переездов, 200 специальных разъездов для поездов, а также провести тренинги для машинистов и дежурных движения.
Компания планирует увеличит эффективность управления благодаря сокращению расходов путем централизации закупок товаров и услуг, а также увеличению доходов, которое планируется достичь за счет приватизации входящих в группу компаний и недвижимости.
Как сообщал УНИАН, Польша по итогам прошедшего года шестой раз подряд возглавила список из 27 стран Евросоюза, где случается больше всего аварий в железнодорожном транспорте: в 2011 году – 489, или 20% от всех в ЕС.
Справка УНИАН. Правительство Польши создало группу компаний PKP в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта страны и подготовки его к приватизации. В компанию вошли 8 специализированных "дочек", которые были выделены в отдельные фирмы в зависимости от своих основных функций.
Работающие в 38-миллионной Польше железнодорожные компании в прошлом году перевезли 264 млн пассажиров, почти 37 млн из которых перевезла PKP Intercity, специализирущаяся на перевозках между крупнейшими городами, а также международных сообщениях.
Крупнейшим пассажирским ж/д перевозчиком в стране остается специализирующаяся на региональных сообщениях компания Przewozy Regionalne, которая принадлежит местным органам власти. Ее доля в рынке всех перевозок составляет более 40%.