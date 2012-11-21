ОЖД до конца года отремонтирует и модернизирует 43 переезда

Работники Одесской железной дороги до конца 2012 года модернизируют и отремонтируют 43 железнодорожных переезда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

Работы проводятся в соответствии с Отраслевой программой обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах на 2011-2015 годы.

По информации дороги, в этом году запланировано капитально отремонтировать 15 переездов, на 10 из них уже завершены работы. Также на 25 переездах настилы старого образца заменены на настилы из сборного железобетона, что более удобно для водителей.

На двух переездах (315 км перегона Лекаревка - Користовка и 289 км перегона Лекаревка - Павлыш) запланировано выполнить работы по улучшению видимости. На сегодняшний день на переезде 315 км они уже завершены, на переезде 289 км будут закончены до конца года. На нерегулируемом переезде 2 км подъездного пути Князево - Городковка (через который осуществляется автобусное движение) уже установлена и до 1 декабря будет введена автоматическая переездная сигнализация.

По сообщению пресс-службы, в ремонт и модернизацию переездов ОЖД ежегодно вкладывает более 7 млн грн.

Справка УНИАН. Всего на балансе Одесской железной дороги находится 740 переездов, из них 378 пересекают автобусные маршруты. 194 переезды обслуживаются дежурным работником, 56 таких переездов оборудованы шлагбаумами для перекрытия автодорог на всю ширину проезжей части. Из 546 переездов без дежурного 437 оборудованы устройствами переездной сигнализации.