«Укрзализныця»: повышение стоимости грузовых перевозок улучшит ж/д инфраструктуру

Индексация тарифов в 2013 году на 12,2% на грузовые перевозки позволит привлечь необходимый минимум средств для поддержания нормального функционирования железнодорожной инфраструктуры и на текущий ремонт вагонов и локомотивов.

Как сообщил УНИАН начальник Главного коммерческого управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Юрий Меркулов, индексация не предусматривает средств для обновления подвижного состава.

«Мы ориентируемся на прогнозные показатели Министерства экономического развития и торговли Украины, 12,2% - это необходимый минимум, который позволит не увеличивать наши расходы в связи с ростом цен на комплектующие для осуществления текущих ремонтов инфраструктуры, вагонов и локомотивов», - сказал он.

По словам Ю.Меркулова, предлагаемый уровень индексации не окажет существенного влияния на работу предприятий.

Для низкостоимостных грузов, которые составляют 70% объемов всех грузовых перевозок «Укрзализныци», стоимость перевозки 1 тонны повысится на 4-8 грн, а для высокостоимостных грузов - на 20-25 грн.

В частности, транспортная составляющая за перевозку 1 тонны каменного угля на расстояние 275 км в структуре тарифа в 2012 году составляет 6,3%, а после индексации повысится лишь на 0,72%, транспортная составляющая перевозки дизельного топлива на расстояние 440 км ( 1,9%) повысится на 0,23%, бензина на расстояние 488 км (1,6%) повысится на 0,2%, железной руды на экспорт на среднее расстояние 886 км (14,5%) повысится на 1,77 %, металлолома на расстояние 602 км (7,7%) повысится на 0,86%, металлопроката на расстояние 360 км (1,7% во внутреннем сообщении и 2,8% на экспорт) повысится на 0,21% и 0,35% соответственно, азотных удобрений (2,3%) повысится на 0,27%.

При этом, по словам Ю.Меркулова, «если темпы приобретения нового подвижного состава и далее будут значительно отставать от темпов списания, то уже в 2013 году железнодорожный транспорт будет не в состоянии перевезти от 70 до 93 млн тонн грузов, заявленных к перевозке, - это 13% от всего объема, который прогнозируется в 2013 году».

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» предлагает индексировать тарифы на железнодорожные грузовые внутренние, экспортные и импортные перевозки в 2013 году на 12,2%, а тарифы на транзитные перевозки оставить на уровне 2012 года.

Такая индексация позволит дополнительно привлечь 3,6 млрд грн, в то время как в 2012 году из-за сдерживания тарифов «Укрзализныця» недополучила около 2 млрд грн.

Справка УНИАН. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с июня 2009 года, а тарифы на пассажирские перевозки «Укрзализныци» - самыми низкими среди стран СНГ.

Ежегодная потребность финансирования путевой инфраструктуры железных дорог составляет 6,8 млрд грн. При этом исходя из финансового плана отрасль смогла направить на капитальный ремонт и модернизацию пути в 2012 году 3,8 млрд грн.