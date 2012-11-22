«Укрзализныця» просит 2,7 млрд грн на обновление пассажирского подвижного состава

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») просит выделить в 2013 году 2,7 млрд грн государственного финансирования на обновление парка пассажирского подвижного состава.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», соответствующие предложения заложены в проекте плана капитальных инвестиций на 2013 год, который ведомство подало на рассмотрение Министерства инфраструктуры.

Документом, в частности, предлагается направить эти средства на закупку 200 купейных вагонов, 41 вагона для перевозки инвалидов, 7 специальных служебно-технических вагонов.

«Укрзализныця» прогнозирует, что из-за хронического недофинансирования со стороны государства обновления пассажирского подвижного состава, для формирования дополнительных поездов к праздникам в 2013 году не будет хватать подвижного состава.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины по состоянию на 20 ноября назначила на новогодние и рождественские праздники дополнительные поезда, которые осуществят 129 рейсов, в том числе 98 рейсов в западном направлении.

В новогодние и рождественские праздники 2011-2012 года «Укрзализныця» увеличила количество дополнительных поездов до 33, задействовав в их составе около 600 вагонов.

Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.

Из-за того, что из государственного бюджета Украины систематически не выделяются средства на обновление пассажирского подвижного состава, возможности железной дороги по перевозке пассажиров без обновления пассажирского парка в течение ближайших пяти лет сократятся в 1,5 раза — с 60,5 млн до 40 млн пассажиров.

По результатам исследований рынка железнодорожных перевозок, проведенных компанией AT Kearney, на обновление пассажирского вагонного парка необходимо до 2015 года 8,2 млрд грн инвестиций, в 2020 г. - 14,2 млрд грн, на обновление парка пассажирских локомотивов - 6,9 млрд грн и 16,3 млрд грн соответственно.