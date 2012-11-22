«Борисполь» вводит новую технологию обслуживания трансферных пассажиров

Международный аэропорт «Борисполь» с 30 ноября первым в Украине вводит новую технологию обслуживания трансферных пассажиров и багажа.

Согласно сообщению аэропорта, технология предусматривает, что трансферным пассажирам аэропорта «Борисполь», зарегистрированным до конечного пункта путешествия, не нужно будет получать багаж и заново регистрировать его в терминале вылета.

После осуществления необходимых процедур таможенного контроля и контроля на авиационную безопасность багаж будет перегружен на стыковочный рейс для доставки в аэропорт назначения.

Получать багаж придется только в том случае, если у пассажира имеются товары, подлежащие таможенному декларированию.

По решению некоторых авиакомпаний будет осуществляться доставка трансферных пассажиров от борта воздушного судна к терминалу отправки на отдельном перронном автобусе.

Специально для пассажиров, путешествующих трансфером через аэропорт «Борисполь», на сайте аэропорта будут размещены памятки со всей необходимой информацией.

Напомним, в настоящее время аэропорт «Борисполь» ведет работу по привлечению авиаперевозчиков в новый терминальный комплекс D. При этом базовые перевозчики «Борисполя» - «АэроСвит» и МАУ заявляли о неготовности перейти в новый терминал из-за того, что он не обеспечивает стыковок внутренних и международных рейсов.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-октябре 2012 года обслужил 7,392 млн пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В 2011 году аэропорт «Борисполь» увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

Терминальный комплекс «D» аэропорта «Борисполь» является крупнейшим в Украине. Его площадь составляет 107 тыс. кв. м, пропускная способность - 15 млн пассажиров в год.

Комплекс оснащен 11 стационарными аэромостами, которые позволяют принимать 6 крупных (класса «Боинг-747») и 5 небольших (класса «Боинг-737») самолетов.