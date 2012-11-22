Facebook хочет обменяться данными о пользователях с фотосервисом Instagram

Всемирная социальная сеть Facebook Inc предлагает объединить свои пользовательские данные с данными недавно приобретенного фотосервиса Instagram, а также ослабить ограничения на переписку по электронной почте между членами социальной сети, сообщает Reuters.

Facebook заявляет, что хочет разделить информацию между своими собственными сервисами и обмениваться ею с другими принадлежащими ей отделениями и подразделениями, чтобы "понимать и улучшать работу наших услуг и услуг, которые оказывают наши сервисы".

Одним из наиболее значительных предприятий Facebook на сегодняшний день является фотообменный ресурс Instagram, который крупнейшая в мире социальная сеть купила в октябре примерно за 715 миллионов долларов.

Вводимое изменение позволит Facebook создавать единые пользовательские профили, в которых будут содержаться личные данные, полученные как из социальной сети, так и из приложения Instagram.

К схожей системе в январе этого года пришел Google Inc, объединивший персональную информацию пользователей своих разных сервисов вроде электронной почты, соцсети Google+ и самого поисковика.

Помимо этого, Facebook хочет также ослабить ограничения на связь между членами социальной сети по электронной почте. Facebook сообщила, что хочет убрать в настройках систему, позволяющую пользователям самим контролировать, кто может писать им письма. Компания планирует заменить опцию "Кто может отправлять вам сообщения на Facebook" на новые фильтры для управления входящими сообщениями.

Пользователи Facebook смогут обсудить и прокомментировать изменения в течение следующих семи дней. В том случае, если по данному вопросу наберется более 7 000 комментариев, Facebook откроет голосование для утверждения новой системы.

Вообще же Facebook, осуществившая в мае первичное размещение, намерена в дальнейшем полностью отменить систему пользовательского голосования, считая, что она не функционирует должным образом и не подходит для текущей ситуации в большой публичной компании, деятельность которой контролируется различными регулирующими органами.

Вместо голосования Facebook будет искать другие формы обратной связи со своими пользователями вроде диалога со специалистами по безопасности на форуме или даже в режиме онлайн при помощи веб-трансляций.

Справка УНИАН. Социальная сеть Facebook, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии, была создана восемь лет назад тогда студентом Гарварда Марком Цукербергом. Во втором квартале 2012 года, на фоне роста расходов, связанных с проведенным IPO и компенсациями своим сотрудникам, Fаcebook получил убытки в размере 157 млн долл. по сравнению с чистой прибылью в размере 240 млн долл. за аналогичный период 2011 года.