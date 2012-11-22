УЗ заявила о 368,2 млн грн дебиторской задолженности предприятий за перевозку угля

Государственная администрация железнодорожного транспорт Украины («Укрзализныця») заявила, что в результате предоставления по поручению правительства угледобывающим предприятиям услуг по перевозке грузов дебиторская задолженность достигла 368,2 млн грн, в том числе задолженность ГП «Уголь Украины» составила 320,7 млн грн.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в 2012 году средства за перевозку угля поступали дважды, в частности, в январе поступило 2,5 млн грн и в марте - 6,1 млн грн, при том что транспортная составляющая в конечной стоимости угля составляет лишь 6,2% в пределах Украины и 8,5% в экспортных перевозках.

Кроме того, в Укрзализныце» сообщили, что за перевозку угля задолжали также энергетики, в частности, ОАО «Центрэнерго" Трипольская ТЭС-3» - 8,5 млн грн, Змиевская ТЭС - 34 млн грн.

Всего за 9 месяцев 2012 года железные дороги Украины заявили клиентам 698 претензий и исков за нарушение условий договоров перевозки грузов на общую сумму 96,8 млн грн.

Из них клиентами удовлетворено 503 исков на сумму 14,9 млн грн, на рассмотрении находятся 163 иска на сумму 76 млн грн и отклонено - 32 иска на сумму 5,9 млн грн.

При этом «Укрзализныця» отмечает, что ее тариф на перевозки угля значительно ниже, чем тарифы других железнодорожных администраций. В частности, тариф «Укрзализныци» на перевозку 1 тонны грузов составляет 4,63-11,66 доллара, тариф РЖД — 8,83-17,26 доллара, тариф Белорусских железных дорог — 1,95-25,99 доллара.

“Железнодорожники вынуждены интенсифицировать работу по улучшению управления оборотным капиталом, в частности с дебиторской задолженностью, для обеспечения своих эксплуатационных нужд для осуществления перевозок”, - заявляют в “Укрзализныце”.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» заявила о необходимости индексации тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в 2013 году на 12,2%, что позволит дополнительно привлечь 3,6 млрд грн, в то время, как в 2012 году из-за сдерживания тарифов «Укрзализныця» недополучила около 2 млрд грн.