Авиакомпании low-cost не стремятся на белорусский рынок – министр транспорта страны

Минск. Бюджетные авиакомпании (low-cost) не демонстрируют готовность к работе на белорусском рынке авиаперевозок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня в ходе оnline-конференции на сайте БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак.

«На сегодняшний день запросы от иностранных low-cost авиакомпаний на выполнение рейсов в города Беларуси отсутствуют», - сказал А. Сивак.

При этом он отметил, что НАК «Белавиа» приняла решение о создании на своей базе гибридной авиакомпании, которая будет сочетать в себе элементы классической работы авиаперевозчиков с принципами low-cost (low-cost перевозчик предлагает крайне низкие тарифы за авиаперевозку в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг – УНИАН).

«Определенное количество билетов уже продается по весьма низким ценам, но правила их использования являются жесткими. В частности, действует запрет возврата или обмена приобретенных билетов. Авиакомпания постепенно внедряет данные элементы в свою работу», - сообщил А. Сивак.

По его словам, «Белавиа» не является единственным перевозчиком на белорусском рынке авиаперевозок, а следовательно, монополистом. Помимо национальной авиакомпании, полеты в Минск и из столицы выполняют «Аерофлот», «Аэросвит», Czech Airlines, LOT Polish Airlines, Austrian, AirBaltic, Turkish Airlines, Lufthansa.

«Таким образом, белорусский рынок авиаперевозок соответствует всем условиям конкурентной среды и находится в состоянии постоянного развития», - подчеркнул белорусский министр.

Справка УНИАН. Национальная авиакомпания «Белавиа» - крупнейший авиаперевозчик Беларуси, который осуществляет регулярные полеты в 23 страны (Европы и Азии). С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 года - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). «Белавиа» соответствует высшим международным стандартам обеспечения безопасности. По итогам аудита операционной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта авиакомпания в 2008 году вошла в регистр операторов IOSA.

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