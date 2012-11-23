Мининфраструктуры: в 2012 г. чистая прибыль государственных морпортов составит 1,2 млрд грн

Чистая прибыль государственных морских торговых портов по итогам 2012 года составит 1,2 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович.

По его словам, доход от реализации услуг морских торговых портов в 2012 году составит 5 млрд грн. При этом Д.Демидович отметил, что портовая отрасль Украины требует инвестиций в течение 3-4 лет в размере около 25 млрд грн.

«При нынешнем объеме реформа портовой отрасли займет 20 лет. Поэтому мы считаем, что оптимальной формой привлечения инвестиций в морские порты Украины является концессия, которая позволит урегулировать взаимоотношения с частным бизнесом в отрасли», - сказал он.

Замминистра также сообщил, что частные морские торговые порты Украины в 2011 году перевалили около 47 млн тонн грузов, в то время как государственные морские торговые порты - 114 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, 15 октября т.г. Кабинет министров принял постановление №1055, которым расширил перечень объектов права государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию, внеся в него все 18 морских торговых портов Украины. При этом, согласно недавно принятому Закону «О морских портах Украины», портовая акватория, средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением судов, другие стратегические объекты портовой инфраструктуры не подлежат передаче в концессию.

По данным Мининфраструктуры, износ инфраструктуры украинских морских портов составляет 60-90%, а портовая отрасль Украины требует привлечения около 25 млрд грн инвестиций.

Украинские морские порты в 2011 году увеличили переработку грузов на 5,6% по сравнению с 2010 годом - до 113,7 млн. тонн.

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