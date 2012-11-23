Мининфраструктуры предлагает уменьшить сумму возврата средств за билет после отправления поезда

Министерство инфраструктуры Украины предлагает уменьшить сумму возврата средств за билет после отправления поезда. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци."

В частности, согласно проекту приказа министерства инфраструктуры Украины «Об утверждении Изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины» после отправления поезда, но не более чем через час после его отправления, предлагается выплачивать 10% стоимости билета и плацкарты.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что условия возврата проездных документов до отправления поезда не изменятся.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, если, например, стоимость билета в купейном вагоне на поезд № 38 Киев - Донецк по состоянию на 19.11.2012 составляет 195,51 грн - при возврате проездного документа в указанный промежуток времени пассажиру вернут 19,23 грн.

19,23 грн = (кв. 5,73 грн + пл. 8,14 грн + стоимость постельных принадлежностей 12,08 грн + страховой сбор 2,07 грн + НДС 5,21 грн) - 14,00 грн (комиссионный сбор за операцию возврата менее суток).

В ведомстве уточнили, что ранее, согласно правилам возврата средств за неиспользованные проездные документы, меньше чем за 9 часов до отправления поезда, но не более чем через час после его отправления пассажиру возвращалась стоимость билета без возврата стоимости плацкарты и комиссионного сбора.

Например, если билет в купейный вагон на поезд № 38 Киев - Донецк стоит 195,51 грн, при возврате в указанный промежуток времени пассажиру возвращалось 71,86 грн.

В "Укрзализныце" сообщили, что вышеупомянутые изменения вступят в силу с момента вступления в силу соответствующего приказа Мининфраструктуры Украины.

Как напоминает "Укрзализныця", условия возврата проездных документов до отправления поезда не изменятся и остаются следующими:

Меньше чем за 9 часов до отправления поезда возвращается полная стоимость билета, стоимость плацкарты не возвращается.

Например, если стоимость билета в купейном вагоне на поезд № 38 Киев - Донецк состоянию на 19.11.2012 составляет 195,51 грн при возврате проездного документа в указанный промежуток времени пассажиру вернут 71,86

71,86 грн = (кв. 57,73 грн + стоимость постельных принадлежностей 12,08 грн + страховой сбор 2,07 грн + НДС 13,98 грн) - 14,00 грн (комиссионный сбор за операцию возврата менее суток)

От 24 до 9 часов до отправления поезда, возвращается полная стоимость билета и 50 процентов стоимости плацкарты. Например, если стоимость билета в купейном вагоне на поезд № 38 Киев - Донецк состоянию на 19.11.2012 составляет 195,51 грн при возврате проездного документа в указанный промежуток времени пассажиру вернут 120,69 грн.

120,69 грн = (кв. 57,73 грн + пл. 40,69 грн + стоимость постельных принадлежностей 12,08 грн + НДС 22,12 грн + страховой сбор 2,07) - 14,00 грн (комиссионный сбор за операцию возвращения менее суток).

При возврате более чем за 24 часа (сутки) до отправления поезда, если стоимость билета в купейном вагоне на поезд № 38 Киев - Донецк состоянию на 19.11.2012 составляет 195,51 грн при возврате проездного документа в указанный промежуток времени пассажиру вернут 173,51 грн.

173,51 грн = (кв. 57,73 грн + пл. 93,46 грн (в т. ч. стоимость постельных принадлежностей - 12,08 грн) + страховой сбор 2,07 грн + НДС 30,25 грн) - 10 грн (комиссионный сбор за операцию возврата).

Во всех случаях не возвращается комиссионный сбор за оформление.

Справка УНИАН. Полная стоимость проезда в пассажирских поездах складывается из следующих составляющих: стоимость билета + стоимость плацкарты + НДС + страховой сбор + комиссионный сбор.

Стоимость билета - это часть стоимости проезда, которая компенсирует расходы на содержание и эксплуатацию инфраструктуры железных дорог и электроэнергию (или другой вид энергии), которая используется во время следования поезда (инфраструктурная составляющая).

Стоимость плацкарты - это часть стоимости проезда, компенсирующая затраты перевозчика на подготовку вагона в рейс и обслуживание в пути следования (вагонная составляющая).

Страховой сбор - включаются в стоимость проезда согласно Положения об обязательном личном страховании от несчастных случаев на транспорте.

Комиссионный сбор - средства, уплаченные за услугу, связанную с оформлением, возвратом, переоформлением проездных документов.

НДС - косвенный многоступенчатый налог, собирается с каждого акта продажи, начиная с производственного и распределительного циклов и заканчивая продажей потребителю.

Для примера, возьмем калькуляцию стоимости проезда в купейном вагоне скорого поезда № 38 Киев - Донецк. По состоянию на 19.11.2012 стоимость проездного документа в пассажирском вагоне составляет 195,51 грн.

Из этой суммы стоимость билета (кв.) - 57,73 грн, стоимость плацкарты (пл.) - 93,46 грн (в т. ч. стоимость постельных принадлежностей 12,08 грн), страховой сбор - 2,07 грн, НДС - 30,25 грн, комиссионный сбор - 12,00 грн.