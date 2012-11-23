Условия «Крымтела» по приобретению его активов неприемлемы – «Укртелеком»

Условия, на которых компания «Крымтел» предлагает приобретение активов «Укртелекому», являются неприемлемыми и не отвечают украинскому законодательству.

Об этом говорится в официальном комментарии компании «Укртелеком», переданном УНИАН.

В комментарии отмечается, что руководство компании «Крымтел» «опять прибегло к распространению недостоверной и некорректной информации, в очередной раз пытаясь переложить ответственность за собственные действия на других, в частности на ПАО «Укртелеком»», в том числе о том, что приобретение активов «Крымтела» якобы затягивается «Укртелекомом». Хотя в настоящее время, по данным «Укртелекома», нет правововых оснований для таких действий.

В частности, «Укртелеком» опровергает заявление ликвидатора «Крымтела» Сергея Шатунова о создании комитета кредиторов, который до сих пор не создан «из-за недостаточной организованности действий ликвидатора». По данным «Укртелекома», только такой комитет, согласно законодательству, может принимать решения относительно распоряжения имуществом банкрота, которым в судебном порядке признан «Крымтел».

«Следовательно, заявление ликвидатора ООО «ПК «Крымтел» Шатунова С.В. относительно создания такого комитета кредиторов на данное время являются лишь его фантазией», - говорится в комментарии.

Кроме того, отмечает «Укртелеком», в настоящее время существует конфликт между владельцами «Крымтела», один из которых обжаловал решение руководства «Крымтела» о ликвидации компании в судебном порядке, что также не дает возможности решить проблему приобретения в правовом поле.

Поэтому «Укртелеком» заявляет, что в такой ситуации «компания считает малоперспективным» позитивное решение ситуации вокруг «Крымтела». В «Укртелекоме» считают, что только руководство «Крымтела», в т.ч. ликвидатор, несет полную ответственность за действия и решения компании.

«Любые же публикации о якобы затягивании или нежелании решить вопрос относительно приобретения активов банкрота со стороны ПАО «Укртелеком» не отвечают действительности, поскольку такое решение существенно зависит от воли самого ООО «ПК «Крымтел» и условий, на которых это предлагается», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, в конце октября т.г. ликвидатор компании «Крымтел» Сергей Шатунов заявил, что процедура перехода права собственности от «Крымтела» «Укртелекому» может произойти в течение ноября. По его данным, «Укртелекомом» был «выбран один вариант: забрать активы «Крымтела» в виде технического комплекса – станции с программным обеспечением и производственной сетью, которая идет к абонентам», в результате чего будет восстановлено ранее разорванное взаимосоединение сетей.

Напомним, 1 августа 2012 г. «Укртелеком» разорвал взаимосоединение своей сети связи с сетью «Крымтела» в связи с задолженностью «Крымтела» перед «Укртелекомом» (по данным «Укртелекома» - в размере 10 млн грн, по данным «Крымтела» - 5 млн грн) и признании «Крымтела» банкротом. Это решение принято Хозяйственным судом АР Крым 14 июня 2012 года по результатам рассмотрения заявления «Крымтела» о признании компании банкротом, на основании чего была открыта ликвидационная процедура и назначен ликвидатор.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернета (более 1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2011 года составил 8039,6 млн грн.

ООО "Производственная компания "Крымтел" (г. Симферополь) создано в октябре 1993 года, специализировалось на предоставлении услуг цифровой городской связи в АР Крым, количество абонентов – 18 тыс.