НКРСИ приняла за основу проект лицензионных условий фиксированной телефонной связи

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла за основу проект решения «Об утверждении Лицензионных условий осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг фиксированной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи: местной, междугородней, международной и признание потерявшим силу решение НКРС от 10.12.2009 № 1789». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Документ разработан с целью усовершенствования нормативно правовой базы, которая регламентирует условия лицензирования в сфере телекоммуникаций, и приведения ее, в соответствие с нормами действующего законодательства.

Изменения лицензионных условий направлены, в первую очередь, на усиление защиты прав потребителей телекоммуникационных услуг. Согласно новым условиям лицензирования, оператор не сможет в одностороннем порядке разорвать взаимосоединение с телекоммуникационной сетью другого оператора без принятия соответствующего решения НКРСИ.

Кроме того, в проекте закладывается норма, которой на оператора могут быть возложены обязательства относительно развития и предоставления общедоступных телекоммуникационных услуг, регулирование тарифов на которые осуществляется государством.

Также предложенные изменения конкретизируют и упрощают отдельные процедуры подачи документов на получение лицензии. Так, необходимость выдачи копий лицензий для филиалов и других отделенных подразделов субъект ведения хозяйства может указать непосредственно в заявлении на получение лицензии, отметив их перечень. Также документом четко определена необходимость внесения оператора в реестр по виду деятельности в соответствии с выданной лицензией. Это позволит сформировать полноценную базу для постепенного перехода Украины от лицензионной деятельности в сфере телекоммуникаций к регистрационной.

Документ будет опубликован на официальном веб-сайте НКРСИ для общественного обсуждения.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из Председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.