"АэроСвит" расширил географию совместных рейсов с МАУ

Авиакомпания "АэроСвит" в период зимней навигации с целью развития транзитных перевозок через базовый аэропорт "Борисполь" (Киев) расширила формат действующего код-шерингового соглашения с авиакомпанией "Международные Авиалинии Украины" (МАУ).

Как сообщает «АэроСвит», авиакомпании ввели в глобальные системы бронирования рейсы под совместными кодами, которые суммарно свяжут около 30 аэропортов в Европе и Азии.

В частности, "АэроСвит" получает возможность разместить свой маркетинговый код на рейсах МАУ (как фактического перевозчика) в Берлин, Брюссель, Милан, Рим, Франкфурт, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Лондон, Дубай, в московский аэропорт "Домодедово", в Алматы и Харьков.

В свою очередь "АэроСвит" открывает МАУ доступ к размещению кода на рейсы собственной сети в аэропорты "Шереметьево" и "Внуково" (Москва), в Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Астану, Афины, Ларнаку и Ивано-Франковск.

Еще на двух международных и пяти внутриукраинских направлениях – в Тбилиси, Тель-Авив, Донецк, Днепропетровск, Львов, Одессу и Симферополь – оба перевозчика продолжат совместное оперирование.

Кроме того, "АэроСвит" и МАУ формируют сеть рейсов под совместными кодами на период летней навигации 2013 года с учетом наиболее эффективного использования флота каждой компании для создания новых транзитных пассажирских потоков.

Код-шеринг позволяет "АэроСвиту" и МАУ значительно расширить географию доставки пассажиров за счет создания новых комбинированных маршрутов. При этом упрощается сквозная регистрация на весь комбинированный маршрут. В результате при пересадке в транзитном аэропорту ("Борисполь") пассажиру не нужно будет получать багаж и повторно проходить регистрацию на стыковочный рейс.

Кроме этого, совместные полеты в Москву открывают пассажирам обеих компаний доступ сразу к трем аэропортам Московского авиационного узла – "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".

Справка УНИАН. Авиакомпания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг 737». Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.