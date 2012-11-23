«Центр деловой авиации» возобновит рейсы из Ужгорода в Киев

Авиакомпания «Центр деловой авиации» с 26 ноября начнет регулярные рейсы из Ужгорода в аэропорт «Киев» (Жуляны).

Как говорится в сообщении аэропорта, рейс будет выполняться по понедельникам из Ужгорода в 06:30, по пятницам из Киева в 19:05.

По информации авиакомпании, рейсы будут выполняться на самолете Saab 340B.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году рейс Киев-Ужгород «Центр деловой авиации» выполнял из аэропорта «Борисполь».

До 29 марта 2011 года рейсы по направлению Киев-Ужгород выполняла авиакомпания «Днипроавиа», которая прекратила их из-за невыгодности обслуживания этого маршрута.

Справка УНИАН. Шведский пассажирский турбовинтовой самолет Saab 340 развивает крейсерскую скорость около 467 км/ч. Салон самолёта рассчитан на 35 пассажиров.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.