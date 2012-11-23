Одесский порт с 25 ноября закрывает пассажирскую навигацию 2012 года.

Как говорится в сообщении порта, последним пассажирским судном, которое зайдет в 2012 году в порт, станет пассажирский лайнер MSC LIRICA (длина 251,3 м, флаг Панамы), максимальная вместимость которого составляет 2065 человек.

Это будет третий заход MSC LIRICA в порт в 2012 году.

Планируется, что в марте это же судно откроет пассажирскую навигацию 2013 года и в течение года зайдет в порт 5 раз.

Как сообщал УНИАН, в сезоне 2012 года Одесский порт ожидал 73 судозахода пассажирских судов, из них 32 – длиной более 200 метров.

Справка УНИАН. Одесский порт — один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.

ГП «Одесский морской торговый порт» в 2011 году увеличило переработку грузов на 3,7% по сравнению с 2010 годом — до 25,621 млн тонн.