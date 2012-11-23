В Киеве на Южном мосту в сторону проспекта Бажана до 25 ноября будет ограничено движение

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на Южномостовом переходе (в направлении проспекта Николая Бажана) продолжаются. Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ.

Как отмечается в сообщении, работы планируется завершить к 6 часам утра 25 ноября.

В связи с частичным ограничением движения автотранспорта, ГАИ рекомендует следующие маршруты объезда: по Надднепрянскому шоссе в направлении Южномостового перехода - через Дарницкий автомобильно-железнодорожный мостовой переход через р. Днепр на проспект Григоренко с выездом на проспект Н.Бажана в районе станции метро «Позняки», или до ул. Ахматовой с выездом на Харьковское шоссе в направлении Харьковской площади.

Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также советует строго придерживаться дорожных указателей и, прежде всего, - временно установленных.