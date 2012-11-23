Корабли ЧФ РФ направлены к берегам Сектора Газа для возможной эвакуации россиян

Москва. Россия направила отряд боевых кораблей Черноморского флота РФ в восточную часть Средиземного моря для возможной эвакуации российских граждан из Сектора Газа в случае эскалации палестинско-израильского конфликта.

Об этом УНИАН сообщили в Главном командовании ВМФ России.

«Отряд боевых кораблей Черноморского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Москва», сторожевого корабля «Сметливый», больших десантных кораблей «Новочеркасск» и «Саратов», морского буксира МБ-304 и большого морского танкера «Иван Бубнов» получил приказ находиться в назначенном районе в восточной части Средиземного моря для возможной эвакуации российских граждан из района Сектора Газа в случае эскалации палестино-израильского конфликта», - говорится в сообщении.

22 ноября Минобороны РФ распространило информацию, что эта тактическая группа кораблей Черноморского флота (ЧФ) завершила мероприятия первого этапа дальнего похода в восточной части Средиземного моря. Предполагалось, что экипажи кораблей будут готовиться к следующему этапу дальнего похода - выполнению задач по борьбе с морским пиратством у побережья Сомали.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня. По информации СМИ, за неделю очередного противостояния, начавшегося 14 ноября, в Израиле были убиты пять человек, в Секторе Газа - более 130.