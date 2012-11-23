UCRA присвоило ОЖД и ее облигациям серии «E» кредитный рейтинг «uaA»

«Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) присвоило госпредприятию «Одесская железная дорога» (ОЖД) и его облигациям серии «E» на сумму 100 млн грн долгосрочный кредитный рейтинг «uaA» с прогнозом «стабильный».

Как говорится в сообщении UCRA, ОЖД планирует провести публичное размещение именных процентных обеспеченных облигаций (серия «E») с процентной ставкой на уровне 19,0% годовых. По выпуску предусмотрена оферта (май 2014 года), а общий срок обращения бумаг – 3 года. Поручителями по выпуску выступают (солидарно) Приднепровская (ПЖД), Юго-Западная (ЮЗЖД) и Южная (ЮЖД) железные дороги.

Уровень кредитных рейтингов поддерживается вхождением в состав «Укрзализныци», стабильным спросом на услуги в условиях низкой конкуренции со стороны других сегментов транспортной отрасли, что позволяет компании генерировать положительный денежный поток. Агентство также отмечает умеренную долговую нагрузку и отсутствие зависимости от отдельных контрагентов (потребителей услуг и поставщиков).

Уровень кредитных рейтингов ограничивается высоким уровнем износа основных фондов, что требует существенных финансовых вложений в модернизацию и обновление транспортного парка, чувствительностью эмитента к изменениям стоимости ГСМ и электричества, высокой зависимостью от государственного регулирования ценообразования, чувствительностью транспортной отрасли к общему состоянию и деловой активности в экономике страны и стран партнеров, а также динамике развития основных отраслей-потребителей услуг.

Прогноз рейтинга «стабильный» свидетельствует об отсутствии предпосылок для изменения рейтинга.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км., количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.

По итогам 2011 году чистая прибыль ОЖД составила 106,2 млн грн.