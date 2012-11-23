Приднепровская железная дорога (ПЖД) оснастила системами спутниковой навигации 333 локомотива, в том числе 278 грузовых электровозов (серии ВЛ-8, ВЛ-11, ДЕ-1) и 55 пассажирских (серии ЧС-7, ЧС-2).

Как сообщили УНИАН в ПЖД, до конца 2012 года дорога планирует оснастить GPS-системами еще 167 локомотивов.

Системы спутниковой навигации позволяют следить за состоянием подвижного состава в режиме реального времени. На цифровой модели поездов по участкам магистрали отражается целый ряд данных: тип и номер локомотива, дата работы, номер поезда, время его отправления и прибытия по станциям и т. д.

Полученные данные используются для оперативной обработки и анализа эксплуатационных показателей работы локомотивов и локомотивных бригад, контроля за финансовыми и другими составляющими производственной деятельности тягового хозяйства, поиска резервов к ее улучшению.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.