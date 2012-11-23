Демишкан уволен с должности председателя Госагентства автомобильных дорог

Президент Виктор Янукович уволил Владимира Демишкана с должности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины.

Об этом идет речь в Указе Президента на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, В.Демишкан был назначен председателем Госагентства автомобильных дорог Украины 29 апреля 2011 года.