Демишкан уволен с должности председателя Госагентства автомобильных дорог
19:41, 23 ноября 2012Транспорт/Связь
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Президент Виктор Янукович уволил Владимира Демишкана с должности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины.
Об этом идет речь в Указе Президента на его официальном сайте.
Как сообщал УНИАН, В.Демишкан был назначен председателем Госагентства автомобильных дорог Украины 29 апреля 2011 года.
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