ОЖД за 10 месяцев отремонтировала 8 объектов на припортовых станциях

Одесская железная дорога за 10 месяцев 2012 года отремонтировала и реконструировала 8 объектов на припортовых станциях Береговая, Одесса - Порт, Ильичевск - Передпаромная, Ильичевск - Паромная, Ильичевск - Порт.

Как сообщает ОЖД, в частности, на станции Одесса - Порт в здании административно-бытового корпуса № 1 выполнен ремонт систем отопления, выполнены фасадные работы, обновлена кровля и завершены внутренние отделочные работы. В здании АПК № 2 выполнены внутренние электромонтажные работы и завершаются отделочные виды работ. На посту электрической централизации (ЭЦ-2) станции заменили столярные изделия металлопластиковыми.

В здании административно-бытового корпуса станции Ильичевск - Порт проведена реконструкция (фасадные и внутренние отделочные работы), заменены столярные изделия металлопластиковыми.

На станции Ильичевск - Передпаромная проведен текущий ремонт водопровода и артезианской скважины.

В бытовом помещении дорожного мастера станции Ильичевск - Паромная Одесской дистанции пути были отремонтированы фасад и кровля.

Также завершаются внутренние отделочные работы в районе контактной сети (ЭЧК-28) станции Береговая Одесской дистанции энергоснабжения.

Кроме того, ведется реконструкция низких пассажирских платформ на станциях Усатово и Рауховка.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года, эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.

По итогам 2011 года чистая прибыль ОЖД составила 106,2 млн грн.