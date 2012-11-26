Железные дороги с начала года погрузили более 50 млн тонн строительных грузов

Железные дороги Украины с начала года, по состоянию на 26 ноября, погрузили 50,212 млн тонн, или более 770 тыс. вагонов, строительных грузов.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) погрузила 19,56 млн тонн, Львовская (ЛЖД) - 9,67 млн тонн, Одесская (ОЖД) - 7,03 млн тонн, Донецкая (ДЖД) - 3,55 млн тонн, Приднепровская (ПЖД) - 4,9 млн тонн, Южная железная дорога (ЮЖД) - 5,5 млн тонн.

Почти весь объем строительных грузов перевезен во внутреннем сообщении.

В среднем за сутки железные дороги Украины грузили 74,2 тыс. тонн строительных грузов.

Справка УНИАН. По данным Госстата Украины, железнодорожный транспорт в январе-октябре 2012 года перевез 382 млн тонн грузов, что составляет 98,9% показателей аналогичного периода 2011 года.

При этом за 10 месяцев 2012 года перевозка строительных материалов выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.