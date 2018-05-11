Египет после арабской весны: Аll inclusive в борьбу за каждого туриста

Египетская революция не пошла курортной Хургаде на пользу: "замороженные" недостроенные гостиничные и жилые комплексы, "страшилки" о возможных похищениях туристов сократили число желающих отдохнуть в этой стране. Однако, Египет по-прежнему привлекает украинцев - любящих теплое море и жаркое солнце, систему Аll inclusive и, в общем-то, привычных к революциям.

Но, если мирная и поющая Помаранчевая революция в свое время стала "завлекалочкой" и "фишкой" для иностранных туристов, открывших для себя Украину, то стреляющая египетская, наоборот, оттолкнула путешественников. И сейчас они как-будто заново "осваивают" полюбившиеся, но уже послереволюционные пляжи и пирамиды.

Пожалуй, только Египет по доступной цене предоставляет украинцам круглый год летние прелести, да еще с учетом системы Аll inclusive - замечательного изобретения туристического бизнеса, заботящегося о путешественниках почти круглые сутки.

Революция дала туристам... больше сервиса

Наш отельный гид рассказал, что компания, в которой он работает (один из основных туроператоров по Египту, работающих в Украине и странах СНГ) принимает в Хургаде 9 тысяч человек в неделю. По его словам, в прошлом году поток туристов был примерно таким же, а вот до революции в Хургаду этот туроператор привозил 11 тысяч человек в неделю. Снижение, конечно, не катастрофическое, тем более на фоне перманентного мирового финансового кризиса, но все-таки…

Отельный гид пытался нас заверить, что снижение количества туристов – это даже неплохо, «ведь теперь повысилось качество обслуживания». На практике это означает, что туроператоры предлагают своим туристам огромную экскурсионную программу – начиная от поездок в «свои» магазины за сувенирами, футболками и кожаными куртками и заканчивая посещением Израиля и индивидуальными турами «любой каприз за ваши деньги».

С одной стороны, это действительно делает пребывание туристов в солнечной Хургаде интересным и познавательным. С другой - понятно, что не от хорошей жизни компания вынуждена искать новые источники дохода и пытается заработать на чем-то еще, кроме теплого моря и жаркого солнца.

В целом, египетская революция не пошла курортной Хургаде на пользу. В глаза бросается огромное количество «замороженных» строек явно гостиничных объектов. Отельные гиды рассказывают страшные истории о проделках Аль-Каиды и похищенных туристах – поди знай, правда это, или просто «воспитательный момент», чтобы туристы не разбредались по городу, а экскурсии приобретали только у своего туроператора.

Фатхи, гид, который сопровождал нас в морской прогулке, рассказал, что в стране энергетический кризис и довольно тяжелое финансовое положение. Несмотря на то, что бензин как стоил до революции 1 доллар за галлон, так и стоит, но электроэнергии не хватает, поэтому владельцам частных магазинчиков, которыми изобилует Хургада, предлагают ограничить время работы световым днем. Учитывая, что солнце в Хургаде садится рано, когда туристы только собираются на вечерний променад, такое предложение может стать приговором мелким торговцам.

Чем будут заниматься жители Хургады, если туристы испугаются и перестанут сюда приезжать, среди недостроенных гостиничных комплексов, нераспроданных жилых комплексов и фактически в пустыне – не понятно. Сами хургадинцы этим тоже обеспокоены и о революции говорят раздраженно. А вот о Хоснии Мубараке – с ностальгией. Между прочим, в 2008 году в Хургаде о нем говорили с гордостью и большим уважением…

Спасение от плиты

All inclusive: холодные закуски во льду

Впрочем, несмотря на революционные и пост-революционные издержки, туристы по-прежнему едут в Египет - уж больно настойчиво "зовут" теплое море, жаркое солнце и, конечно же, хорошо заточенный под туриста сервис. И ошибаются те, кто опасался, что революция придаст местному сервису аскетизм, избавив его от излишеств и наворотов - All inclusive процветает.

Прелести All inclusive в полной мере может оценить, в первую очередь, женщина, которая знает, что такое обеспечить трехразовое полноценное питание для семьи из 3-4 и более человек. All inclusive полностью избавляет от готовки, причем питание гарантировано круглые сутки.

Качество All inclusive во многом зависит от категории отеля – чем выше уровень, тем вкуснее и разнообразнее еда. Меню, как правило, составляется с учетом предпочтений туристов из разных стран и включает в себя блюда, привычные как для жителя Украины или россиянина, так и для поляка, немца и египтянина. Например, на завтрак предлагаются несколько видов каш, яичниц и омлетов, а также различные мясные закуски, гарниры, овощи и фрукты в большом количестве, много выпечки. Обеденное меню включает в себя несколько видов супа и вторых блюд, ужины – разнообразные десерты.

Кроме основных приемов пищи существуют и нагоняющие аппетит «вспомогательные» – ранние завтраки, поздние ужины и т.д. В перерывах между ними можно подкрепиться пиццей, пирожками, булочками и т.п. Фактически в течение суток есть всего несколько часов, когда в хорошем отеле не предлагают поесть.

Напитки по системе All inclusive – отдельная история. Чай, кофе, соки и воды – в любое время. Пиво и местный алкоголь – тоже. По поводу качества напитков мнения существуют разные. Если вы изысканный гурман и вам не нравится местный ром, к вашим услугам и “брендовые” напитки, но за них нужно заплатить.

В то же время, когда вам говорят, что All inclusive – это вредно для здоровья и существует риск набрать в весе, - не верьте. Система гарантирует удовлетворение голода в любое время, но никого не заставляют объедаться и опиваться с утра до вечера. При этом тем, кто предпочитает диетическое питание, в египетских отелях система All inclusive дает возможность придерживаться привычного стиля жизни.

Гендерный принцип

Египтяне с удовольствием объясняют, почему практически нигде в гостиницах вы не встретите работниц-женщин: «У нас принято, чтобы женщина сидела дома, а муж зарабатывал деньги».

Действительно, ни среди горничных, ни среди работников кухни, официантов, аниматоров или продавцов египтянок нет. Они могут работать, например, учителями или менеджерами, т.е. на должностях, предполагающих достаточно высокий уровень образования и знание нескольких языков.

Главной же работой египтянок остается семья. Как женщины с ней справляются, можно увидеть, наблюдая местные семьи на отдыхе.

Ничто так не тренирует навыки корректности, как созерцание отдыхающих на пляже мусульманских женщин, одетых в одобренные шариатом купальные костюмы.

Как выглядит такой костюм можно узнать, забив соответствующее фото в любом поисковике. Но в жизни, он производит на человека, воспитанного в неисламской традиции, неизгладимое впечатление - обтягивающий черный комбинезон, сверху – платье, сарафан или туника, а еще сверху – кофта с длинными рукавами. На голове – специальный пляжный хиджаб, нечто вроде плотно обтягивающего голову капюшона. Открытыми у «неортодоксальных» мусульманских женщин на пляже остаются только стопы и кисти рук. «Ортодоксальных» мусульманок мы на пляже не видели.

В таких «купальниках» мусульманки плещутся в воде или отдыхают в тенечке на пляжных топчанах под зонтиками. Вокруг них копошатся дети и разгуливают в «нормальных» плавках или шортах мусульманские мужчины. Рядом с полностью закрытыми от посторонних глаз подругами они выглядят до неприличия раздетыми. Или просто по-издевательски раздетыми – подумайте сами: пляж, жара, плюс 35 в тени, а мусульманские женщины одеты в три слоя одежды…

Чаевые – не порок

Хургада, Красное море, яхты...

Чаевые в любом туристическом центре мира – вещь традиционная. Их размер, как правило, определяется уровнем благосостояния дающего, а также категорией отеля. Доводилось, например, слышать об одном молодом портье, который за рабочую ночь в пятизвездочной гостинице Киева заработал 700 долларов чаевых. В Египте не так круто. Стандартный размер «благодарности» составляет около 1 доллара или 5 местных фунтов – кому как удобно. Сдача, естественно, не полагается.

Чаевые принято оставлять в номере, который ежедневно убирают. В некоторых отелях горничные радуют глаз туриста различными «шедеврами», выкладывая из постельных принадлежностей и полотенец настоящие произведения искусства. Делают ли они это только за деньги или просто так, проверить не удалось – мы 5 фунтов оставляли каждый день.

Чаевыми можно отблагодарить и официантов, которые вас обслуживают, но делать это нужно только там, где вы платите деньги. Если вы едите в ресторане, который включен в систему All inclusive, чаевыми баловать некого – еду вы берете сами, а кто за вами уберет – не известно.

Отдельным пунктом стоит выделить более крупную благодарность, например, за предоставление «хорошего» номера. На самом деле, какие апартаменты вам достанутся, если конечно это не супер-люкс, бронирующийся индивидуально, зависит только от везения. Как правило, все номера достойные, но могут быть «досадные» недоразумения в виде «некорректно» работающей сантехники. Если ваши претензии обоснованы, можете смело требовать другой номер. Если же номер вам просто не нравится, то к своей просьбе поменять его нужно добавить около 20 долларов. При этом важно, чтобы и просьба поменять номер, и «благодарность» сопровождались уважительным отношением к работнику гостиницы, без скандалов и криков. Тогда «претензии» будут удовлетворены.

Давай - за Хургаду...

Как видим, если уж украинскому туристу какой-нибудь пляж полюбился, он упорно будет снова и снова приезжать туда, даже если в песочке придется откапывать осколки, а в море - уворачиваться от акул и прочей живности.

"Давай - за Шарм, Давай - за Хургаду, Давай за тех, кто отдыхал в аду..." - крутится в голове развеселая "кварталовская" песенка времен арабской весны о любящих пляжно-революционный экстрим соотечественниках. И, пожалуй, она как нельзя лучше характеризует радужные украинско-египетские туристические перспективы...

Анна Левченко (УНИАН)

Киев-Хургада-Киев