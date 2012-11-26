В Киеве на одной из линий метро из-за падения пассажира на рельсы было остановлено движение

В Киеве на участке Святошинско-Броварской линии метро в результате падения пассажира на рельсы временно приостановлено движение поездов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Киевский метрополитен», речь идет об участке метро от станции "Крещатик" до станции "Дарница".

Движение приостановлено в 14.52 в результате попадания пассажира на рельсы на станции «Днепр». Специалисты метрополитена в настоящее время проводят работы для поднятия пассажира с рельсов – снято напряжение с контактного рельса.

Движение поездов был оперативно организовано следующим образом: станция «Академгородок» - станция «Крещатик» и станция «Дарница» - станция «Лесная».

Состояние пассажира и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.