УЗ установила системы спутниковой навигации на всех электровозах грузового парка
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») установила системы спутниковой навигации (ССН) на всех грузовых электровозах грузового парка железных дорог Украины.
Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», на сегодня системами ССН оборудованы 1352 локомотива, в частности 1067 грузовых и 285 пассажирских электровозов.
До конца 2012 года «Укрзализныця» намерена оборудовать системами спутниковой навигации 235 пассажирских электровозов.
«Мы на пути к полному отказу от ввода данных вручную на станциях. Системы спутниковой навигации, напольные системы связи автоматически дадут нам полную, достоверную и исчерпывающую информацию о местонахождении и движении всех грузовых и пассажирских поездов», - отметил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.
Полученные данные используются для оперативной обработки и анализа эксплуатационных показателей работы локомотивов и локомотивных бригад, контроля за финансовыми и другими составляющими производственной деятельности тягового хозяйства, поиска резервов для ее улучшения.
Применение ССН на локомотивах является наиболее эффективным инструментом для идентификации транспортных средств и создания электронной карты железных дорог Украины.
Внедрение систем спутниковой навигации на железнодорожном транспорте повышает эффективность работы тягового хозяйства, контроля за использованием локомотивного парка и организации производственной деятельности локомотивных бригад.
Напомним, с 25 октября 2012 года на опытных полигонах начато тестирование автоматизированного формирования заготовок сообщений о работе локомотивов. Исследовательскими полигонами для отработки технологии формирования и обработки заготовок сообщений от ССН для составления графика выполненного движения, маршрута машиниста, а также анализа полученной информации определены Днепропетровская дирекция железнодорожных перевозок Приднепровской железной дороги и Ясиноватская дирекция Донецкой железной дороги.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планировала установить на локомотивах в общей сложности около 2 тыс. трекеров систем спутниковой навигации.
Справка УНИАН. Электронная карта железных дорог Украины позволит получать в реальном времени информацию о местонахождении любого поезда, локомотива и вагона.
Данные о перемещении подвижного состава в режиме реального времени будут передаваться в автоматизированную систему управления грузовыми перевозками (АСК ГП УЗ-Е)