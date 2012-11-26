Железные дороги Украины сократили перевозку удобрений на 14%

Железные дороги Украины в январе-октябре 2012 года перевезли 10,968 млн тонн химических и минеральных удобрений, что составляет 86% объемов аналогичного периода 2011 года.

Об этом сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта «Украины» («Укрзализныця»),

По информации «Укрзализныци», за 10 месяцев 2012 года железные дороги Украины перевезли 5,762 млн тонн химикатов, что составляет 82% от уровня прошлого года.

В частности, во внутреннем сообщении за 10 месяцев 2012 года перевезено 3,308 млн тонн химических и минеральных удобрений - 98,3% от уровня прошлого года, импортных грузов перевезено 1,251 млн тонн (99% к объемам прошлого года), экспортных - 3,83 млн тонн (105%), транзитных — 2,579 млн тонн (57%).

Химикатов за 10 месяцев 2012 года во внутреннем сообщении перевезено 1,485 млн тонн (82,5%), импортных грузов - 0,821 млн тонн (82%), на экспорт - 1,465 млн тонн (84,8%), транзитных - 1,971 млн тонн (82,4%).

Справка УНИАН. Железнодорожный транспорт Украины в январе-октябре 2012 года перевез 382 млн тонн грузов, что составляет 98,9% показателей аналогичного периода 2011 года.