«Аэрофлот» с 7 января увеличивает частоту полетов на маршруте Москва-Донецк

С 7 января 2013 года компания «Аэрофлот - российские авиалинии» начнет выполнение второго ежедневного рейса по маршруту Москва - Донецк - Москва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, вылет рейса SU1812 из терминала D московского аэропорта Шереметьево в 09.45. Прибытие в международный аэропорт Донецка в 09.35. Вылет обратного рейса SU1813 в 10.35. Прибытие в Москву в 14.30. Время в расписании указано местное. Полеты будут осуществляться на лайнере А319.

В настоящее время «Аэрофлот» выполняет один ежедневный рейс на самолете SSJ100.

«Выполнение двух ежедневных рейсов позволит удовлетворить растущий спрос на линии, обеспечить пассажирам удобные двусторонние стыковки в Москве с внутренними и международными рейсами по всей сети «Аэрофлота» и авиакомпаний-партнеров», - говорится в сообщении.

«Аэрофлот» располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе, который насчитывает 126 воздушных судов. Компания «Аэрофлот» базируется в Москве в международном аэропорту Шереметьево.