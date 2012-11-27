Авиакомпания Royal Jordanian переходит в терминал «D» аэропорта «Борисполь»

Авиакомпания Royal Jordanian с 29 ноября будет осуществлять рейсы из нового терминала «D» Международного аэропорта «Борисполь».

Как говорится в сообщении аэропорта, согласно зимнему расписанию, авиакомпания Royal Jordanian будет выполнять регулярные рейсы из «Борисполя» по маршруту Киев-Амман-Киев дважды в неделю - по воскресеньям и вторникам.

Напомним, на сегодня терминал «D» обслуживает пассажиров авиакомпаний Lufthansa, Austrian Airlines, British Airways, KLM, Air France, Alitalia, Turkish Airlines, а также авиакомпаний Air Arabia, Fly Dubai, Air One, Norwegian Air Shuttle, «Россия», Czech Airlines, Air Baltic.

Справка УНИАН. Терминальный комплекс «D» аэропорта «Борисполь» является крупнейшим в Украине. Его площадь составляет 107 тыс. кв. м, пропускная способность - 15 млн пассажиров в год.

Комплекс оснащен 11 стационарными аэромостами, которые позволяют принимать 6 крупных (класса «Боинг-747») и 5 небольших (класса «Боинг-737») самолетов.

Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.