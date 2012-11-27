«Укрзализныця» увеличила количество рейсов доппоездов на зимние праздники до 135

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») по состоянию на 27 ноября назначила дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники, которые совершат 135 рейсов, в том числе в западном направлении - 105 рейсов.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в частности, Приднепровская железная дорога (ПЖД) отправит 48 рейсов поездов № 510/509 Симферополь — Львов, № 517/518 Днепропетровск — Львов и № 282/281 Симферополь — Киев.

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) отправит 62 рейса поездов № 207/208 Киев-Ужгород, № 219/220 Киев-Ивано-Франковск, № 217/218 Киев-Ивано-Франковск, № 537/538 Киев-Ужгород.

Донецкая железная дорога (ДЖД) отправит 6 рейсов поезда № 569/570 Донецк-Львов, Южная железная дорога (ЮЖД) отправит 19 рейсов поездов № 225/226 Харьков-Ужгород и № 175/176 Харьков-Симферополь.

Кроме того, назначены дополнительные рейсы поездов № 180/179 Одесса — Винница, №668/667 Гайворон — Винница и № 686/685 Одесса — Измаил.

Напомним, ранее железные дороги Украины планировали на новогодние и рождественские праздники отправить 129 рейсов дополнительных поездов.

Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.