НКРСИ одобрила изменения в Основные принципы развития информационного общества Украины

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), одобрила правительственный проект закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об Основных принципах развития информационного общества Украины на 2007-2015 годы».

Об этом говорится в соответствующем решении НКРСИ (№ 609 от 22.11.2012 г.), текстом которого располагает УНИАН.

Данный законопроект НКРСИ разработан во исполнение поручения Президента Украины относительно обеспечения внедрения информационно-коммуникационных технологий во всех областях общественной жизни, реализации в Украине инициативы «Партнерство «Открытое правительство» относительно развития электронного управления и др.

В законопроекте, в частности, отмечается, что, несмотря на осуществление в Украине на протяжении последних лет разнообразных мероприятий по перестройке информационного общества, интенсификации информатизации многих областей жизни и деятельности людей, данные многочисленных национальных и международных исследований свидетельствуют о наличии, а в некоторых случаях и углублении многих проблем, что «трактуется как свидетельство кризисного состояния национальной политики и практики перестройки информационного общества».

Законопроектом предлагаются основные стратегические цели и направления развития информационного общества в Украине, среди которых формирование и внедрение общественно-политических, правовых, организационных, научно-технических, экономических, финансовых, технологических, методических условий развития информационного общества в Украине с учетом мировых тенденций и др.

Также законопроектом определена Национальная политика развития информационного общества в Украине, которая основывается на принципах приоритетности научно-технического и инновационного развития государства, технологической нейтральности и др. Предлагается подготовить и принять Информационный кодекс Украины, рассмотреть возможность включения стоимости личных средств ИКТ в состав налоговой скидки при начислении налога на доходы физических лиц и включение расходов, направленных предприятиями и организациями на финансирование ИКТ-образования, в состав расходов, разработать и внедрить экономические и другие стимулы для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере информатизации, создание бизнес-инкубаторов, технопарков, центров высоких информационных технологий и других инновационных структур и поддержки их деятельности.

Законопроектом также предлагается, основываясь на мировой практике реализации стратегий и программ развития информационного общества, измерять уровень развития информационного общества с помощью показателей национальной системы индикаторов развития информационного общества. Так, для государственных органов среди основных статистических показателей измерения развития информационного общества предлагаются: доля административных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, доля рабочих мест с ИКТ, доля запросов на получения публичной информации, которые поступили в электронном виде, средняя скорость подключения к сети Интернет на одного работника и др.

Основными интегральными показателями достижения целей Основных принципов до 2020 года, которые будут характеризовать уровень развития информационного общества в Украине, в законопроекте определены общеевропейские показатели европейской стратегии экономического развития "Европа 2020: стратегия умного, постоянного и всеобъемлющего роста", а именно: сплошное обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет; 100% подключение общеобразовательных учебных заведений Украины к сети Интернет; использование услуг электронного управления 50% населения; регулярное использование сети Интернет 75% населения (60% - из уязвимых слоев); регулярное осуществление покупок через Интернет 50% населения; внедрение полнофункциональной системы электронной демократии (голосование на выборах, участие в референдумах и тому подобное), доступной в т.ч. для людей с ограниченными возможностями (базовые элементы системы внедряются до 2015 года, полностью – до 2020 года).

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР.

НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.