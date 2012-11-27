УЗ считает неэффективным использование грузовых локомотивов в пассажирских перевозках

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») называет неэффективной и затратной практику использования грузовых локомотивов в пассажирских перевозках.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», двухсекционные грузовые электровозы и тепловозы априори потребляют для своей работы на 12-14% больше энергоносителей, чем пассажирские односекционные.

«Такая практика недопустима с точки зрения эффективного использования топлива. Однако на такие шаги железнодорожники вынуждены идти из-за дефицита пассажирских локомотивов для удовлетворения потребности граждан в перевозках», - отметил начальник локомотивного отдела Главного управления перевозок «Укрзализныци» Валерий Тисляцкий.

Напомним, летом 2012 года железные дороги Украины для обеспечения пассажирских железнодорожных перевозок привлекли 178 грузовых локомотивов, в то время как до периода летних перевозок в пассажирском хозяйстве было задействовано 143 грузовых локомотива.

Как сообщал УНИАН, стратегия развития железнодорожной отрасли в 2013 году в работе локомотивного хозяйства предусматривает качественное изменение технологии работы, внедрение эффективных энергосберегающих технологий, четкий контроль за расходами топливно-смазочных материалов, сокращение в соответствии с объемами осуществляемой работы количества локомотивов в перевозках и маневровом движении.