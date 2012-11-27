НКРСИ одобрила правительственный проект по электронному управлению

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), одобрила проект распоряжения Кабинета министров «Об утверждении Плана мероприятий по созданию и обеспечению функционирования систем электронного управления».

Об этом говорится в решении НКРСИ № 610 от 22.11.2012 г., текстом которого располагает УНИАН.

Данным проектом утвержден план мероприятий по созданию и обеспечению функционирования систем электронного управления до 2014 года.

В частности, планом мероприятий в 2013-2014 гг. предусмотрено: создание единого информационного пространства органов государственной власти на правовом и организационном уровнях, подготовка ряда законопроектов (“О Национальной программе информатизации”, “Об электронной цифровой подписи”, “Об электронных документах и электронном документообороте” и др.), разработка и одобрение концепции развития национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры; разработка и апробация пилотной версии Единого государственного портала административных услуг и др.

Согласно проекту, министерства и другие центральные органы исполнительной власти обязаны два раза в год предоставлять в НКРСИ информацию о состоянии выполнения плана указанных мероприятий (за первое и второе полугодие). В свою очередь, НКРСИ должна два раза в год передавать обобщенную информацию о состоянии выполнения плана мероприятий Кабинету министров Украины и Администрации Президента Украины.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР.

НКРСИ состоит из Председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.